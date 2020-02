Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Sonntag, 23.02.2020

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus Lilienthal - Am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, kam es in der Straße Mühlendeich zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während die Hausbewohner im Urlaub waren, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Lilienthal, Tel. 04298/92000, zu melden.

Diebstahl eines Kinder-Fahrradanhänger Lilienthal - Im Zeitraum von Freitag, 21.02.2020, 23.00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück in der Torneestraße einen blauen Kinderfahrradanhänger mit Regenschutz. Der Anhänger war mit einem Kettenschloss an einem Fahrrad befestigt, dieses ließen die Täter jedoch am Tatort zurück. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Lilienthal, Tel. 04298/92000, entgegen.

Sachbeschädigungen im Zentrum von Thedinghausen: In der Nacht vom 21.02 auf den 22.02. kam es im Bereich des Zentrums Thedinghausen zu zumindest sieben festgestellten Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und Gebäudeteilen mittels roher Gewalt. Hierbei wurden durch die unbekannten Täter Seitenspiegel abgetreten, Karosserien eingedellt und Scheiben an einem Haus beschädigt bzw. zerstört. Personen, die Hinweise auf die vermeintlichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Thedinghausen, Tel. 04204/402, zu melden.

Verkehrsunfall Verden. Am Samstag, 22.02.2020, 23.00 Uhr, verursachte ein 28-jähriger Mann aus Achim mit seinem schwarzen BMW X5 im Einmündungsbereich der Halse- und Störtebekerstraße einen Unfall. Dabei kollidierte er zunächst mit einem von rechts kommenden grauen Ford B-Max, der von einer 74-jährigen Frau aus Verden geführt wurde, und anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw. Ohne sich weiter um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern flüchtete der Mann mit seinem beschädigten BMW in Richtung der Bundesstraße. Der Unfallhergang wurde von Zeugen beobachtet, des weiteren verlor der Unfallverursacher eines seiner Kennzeichen am Unfallort. Der 28-Jährige kehrte kurze Zeit später mit seinem Pkw wieder an den Unfallort zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille fest, worauf eine Blutprobe entnommen wurde. Darüberhinaus wurde der Führerschein des Mannes einbehalten und ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die 74-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen dürfte über 10000,- Euro liegen.

Diebstahl an Pkw Verden. In der Nacht von Samstag, 22.02.2020, 22.00 Uhr bis Sonntag, 23.02.2020, 09.30 Uhr, zerstörten im Maulhoop bisher noch unbekannte Täter die Fensterscheibe der Fahrertür an einem schwarzen BMW und entriegelten die Motorhaube. Anschließend wurden beide Xenon-Scheinwerfer ausgebaut und entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden, Tel. 04231/8060, zu melden.

Betrug Langwedel-Cluvenhagen. Am Samstag, 22.02.2020, gegen 11.00 Uhr, suchten zwei Männer unaufgefordert einem 80-jährigen Hauseigentümer in der Heinrich-Bohling-Straße auf. Sie boten Garten- und Reinigungsarbeiten an. Obwohl sie keine Arbeiten ausführten, gelang es den beiden Männern aufgrund ihres Auftretens 300,- Euro zu erhalten. Darüberhinaus entwendeten sie ein rotes Verlängerungskabel. Die beiden Männer waren mit einem hellen Transporter unterwegs. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Langwedel, Tel. 04232/7617, zu melden.

