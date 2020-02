Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Drei Männer nach Einbruchsversuch vorläufig festgenommen

Achim (ots)

Drei Männer im Alter von 20, 21 und 23 Jahren nahmen Beamte der Polizei in Achim in der Nacht zu Freitag vorläufig fest. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte die drei jungen Männer beobachtet, als sie versuchten die Tür zu einem Geschäft in der Straße "Am Schmiedeberg" aufzuhebeln, und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten versuchten die Männer zunächst zu flüchten, konnten jedoch gestellt werden. Im Anschluss wurden die drei Tatverdächtigen dem Polizeigewahrsam in Achim zugeführt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer aufgrund fehlender Haftgründe am Freitagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt.

