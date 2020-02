Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gewalttätige Auseinandersetzung + Radfahrer leicht verletzt + Fahrzeuggespann überladen + Auto beschädigt + Radfahrerin leicht verletzt

Landkreis Verden (ots)

Gewalttätige Auseinandersetzung

Verden. Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr am Verdener Bahnhof. Drei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren gerieten zunächst in Streit, bevor es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam. Zwei der Männer wurden hierbei leicht verletzt. Es wurden nun polizeiliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Radfahrer leicht verletzt

Verden. Zu einem Unfall zwischen einem 53 Jahre alten Autofahrer und einem Fahrradfahrer kam es am Donnerstagmorgen auf dem Johanniswall. Der 53-Jährige übersah beim Abbiegen auf einen Parkplatz den 31 Jahre alten Fahrradfahrer und verursachte einen Zusammenstoß. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer leicht. Außerdem entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro.

Fahrzeuggespann überladen

Langwedel / A27. Ein Fahrzeuggespann kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das zulässige Gesamtgewicht um rund 11 Prozent überschritten wurde und 24 Tiere zu viel transportiert wurden. Gegen den 23 Jahre alten Fahrer wurde nun ein Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Auto beschädigt

Achim. Bislang unbekannte Personen warfen am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Straße "Slippen" Steine auf das Auto eine 62-Jährigen. Im Anschluss ergriffen die Personen die Flucht. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim wenden.

Radfahrerin leicht verletzt

Achim-Baden. Einen Zusammenstoß mit einem abgestellten Auto verursachte eine 19 Jahre alte Fahrradfahrerin am Donnerstagmorgen. Die junge Frau war auf der Straße "Holzbaden" in Richtung Lahofweg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache gegen das Fahrzeug fuhr und stürzte. Die 19-Jährge verletzte sich hierbei leicht.

