POL-VER: Polizei deckt Indoorplantage auf + Ohne Führerschein unterwegs + Einbruch gescheitert + Fahrzeug nicht versichert + Fahrradunterstand beschädigt + Gegenstände von Fahrbahn entfernt

Landkreis Osterholz (ots)

Polizei deckt Indoorplantage auf

Lilienthal. Ein Gebäude, in dem sich eine Cannabis-Indoorplantage befand, durchsuchten Kräfte des Polizeikommissariates Osterholz nach umfangreichen Ermittlungen am Donnerstagvormittag. Bereits seit Ende 2019 wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen einen 24 Jahre alten Mann geführt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf das Betreiben der Indoorplantage in Lilienthal, woraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch das Amtsgericht Verden ein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von über 150 Cannabispflanzen sowie rund 120g Marihuana. Die Pflanzen und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und werden nun genau untersucht. Aufgrund von fehlenden Haftgründen befindet sich der 24-jährige Tatverdächtige weiterhin auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Ohne Führerschein unterwegs

Lilienthal. Ohne Führerschein war ein 21-Jähriger am späten Donnerstagabend auf der Kleinmoorer Dorfstraße unterwegs. Dies stellten Polizeibeamte bei einer Kontrolle fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein polizeiliches Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Einbruch gescheitert

Grasberg. Zutritt zu einer Bäckerei in der Speckmannstraße versuchten sich bislang unbekannte Täter am Donnerstagabend zu verschaffen. Die Einbrecher verursachten ein Loch in der Scheibe einer Tür, drangen jedoch nicht in das Objekt ein. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Fahrzeug nicht versichert

Schwanewede. Einen 36 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Herderstraße. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen an dem Auto zu einem anderen Fahrzeug gehören. Für das gefahrene Auto besteht außerdem keine Zulassung und keine Haftpflichtversicherung. Gegen den 36-Jährigen wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Fahrradunterstand beschädigt

Ritterhude. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen rissen bislang unbekannte Täter Teile des Reetdaches eines Fahrradunterstandes in der Straße "Im Strenge" heraus. Außerdem versuchten sie nach derzeitigen Erkenntnissen, ein Feuer mit dem abgerissenen Material zu entzünden. Dies gelang nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, können sich unter der Rufnummer 04292-990760 an die Polizeistation in Ritterhude wenden.

Gegenstände von Fahrbahn entfernt

Ritterhude. Einen Fahrradständer und zwei Begrenzungspfeiler mussten Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag gegen 04:25 Uhr in der Straße "Klemperhagen" entfernen. Warum die Gegenstände dort lagen, ist bisher unbekannt.

Führerscheinklasse nicht ausreichend

Osterholz-Scharmbeck. Den 30 Jahre alten Fahrer eines Transporters mit Anhänger kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in der Straße "Wattloge". Aufgrund der zulässigen Gesamtmasse des Gespanns hätte der Fahrer die Führerscheinklasse BE benötigt, ist jedoch nur im Besitz der Klasse B. Gegen ihn wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiterhin war die Ladung auf der Ladefläche des Transportes nicht ausreichend gesichert.

