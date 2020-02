Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz kontrollieren den gewerblichen Güter- und Personenverkehr

Landkreis Verden u. Landkreis Osterholz (ots)

In der vergangenen Woche kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vermehr den gewerblichen Güter- und Personenverkehr. Im Rahmen der Kontrollen wurden 251 Lkw und Busse kontrolliert. Bei 88 Fahrzeugen wurden Verstöße festgestellt und 36-mal musste die Weiterfahrt aufgrund der festgestellten Mängel untersagt werden. Hierbei handelte es sich vor allem um Verstöße gegen die Sozialvorschriften, technische Mängel sowie unsichere Ladung.

Am Mittwoch, den 12.02.2020, führten Beamte der Polizei in Osterholz-Scharmbeck im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr in Hambergen verstärkt Kontrollen zu dieser Thematik durch. Neben dem gewerblichen Güterverkehr wurden auch Fahrzeuge mit Anhänger und landwirtschaftliche Zugmaschinen kontrolliert. Insgesamt hielten die Beamten 46 Fahrzeuge an. Bei rund der Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge wurden Verstöße festgestellt und neun Mal wurde die Weiterfahrt vorrübergehend untersagt. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges transportierte beispielsweise 4,5 Tonnen Papierrollen nahezu ungesichert und bei einem weiteren Sattelzug verlor ein Reifen des Aufliegers konstant Luft. Grund hierfür war eine eingefahrene Schraube. Der 38-jährige Fahrer musste daraufhin einen Reifenwechsel veranlassen. Darüber hinaus wurde ein 39-Jähriger angehalten, der auf seinem Lkw einen Abfallcontainer geladen hatte. Durch diesen wurde die zulässige Breite sowie Länge des Fahrzeuges überschritten. Außerdem ragten Metallteile aus dem Container heraus und gefährdeten den Verkehr. Die Fahrt musste der 39-Jährige schließlich ohne den Container fortsetzen.

Im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel wurden zwischen dem 10. und dem 16. Februar allein 48 Verstöße festgestellt und in 23 Fällen die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde am vergangenen Donnerstag im Bereich der Autobahn durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg intensiv kontrolliert. Die Pressemeldung zu dieser Kontrolle kann hier abgerufen werden: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/4520662

