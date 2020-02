Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mit Gefahrgut beladener Sattelzug kollidiert mit Seitenschutzplanke

Achim / A1 (ots)

Am Mittwoch kollidierte gegen 03:35 Uhr ein Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Münster mit der Seitenschutzplanke. Der 30 Jahre alte Fahrer einer deutschen Spedition kam kurz hinter dem Bremer Kreuz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und verursachte den Zusammenstoß mit der Seitenschutzplanke. Im Anschluss drehte sich der mit Gefahrgut beladener Sattelzug und blieb quer zur Fahrbahn mit der Zugmaschine auf der heruntergedrückten Seitenschutzplanke stehen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des in Fässern geladenen Gefahrgutes wurde die Autobahn 1 zunächst vollständig gesperrt. Eine Überprüfung durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Uphusen ergab, dass die Fässer bei der Kollision nicht beschädigt wurden. Der linke Fahrstreifen wurde daraufhin gegen 5 Uhr für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben. Zudem wurde das Gefahrgut in einen Ersatz-Lkw umgeladen.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen bleibt die Autobahn 1 kurz hinter dem Bremer Kreuz voraussichtlich den gesamten Vormittag teilweise gesperrt.

Aufgrund der Sperrung bildeten sich sowohl auf der Autobahn 1 als auch auf der Autobahn 27 Rückstaus. Aufgrund des Staus kam es zu mehreren Folgeunfällen. Auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahn 27 fuhr ein 29 Jahre alter Autofahrer auf den Mannschaftswagen von Kräften der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg auf. Zwei der Polizeibeamten wurden hierdurch leicht verletzt. Weiter kam es auf der Autobahn 27 kurz vor dem Bremer Kreuz zu einem Folgeunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, hier blieb es bei Sachschäden.

