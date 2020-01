Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Massagestudio

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Silvester 16.00 Uhr und Neujahr 09.15 Uhr wurde in ein Massagestudio auf der Wilhelmstraße in Viersen eingebrochen. Bislang unbekannte Täter sind nach Übersteigen einer ca. 150cm hohen Mauer in den Hinterhof und dort an die Terrassentüre gelangt. Sie hebelten die Türe auf und entwendeten aus dem Kassenbereich eine geringe Menge Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1)

