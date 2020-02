Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aufgrund der Witterungsbedingungen kam es am Sonntag zu mehreren Einsätzen für die Polizei

Landkreis Verden (ots)

Am Sonntagabend lag auf der Autobahn 27 aufgrund der Windböen ein Ast auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Verden-Nord. Dieser wurde durch Polizeibeamte entfernt. Außerdem ragte ein umgekippter Baum auf den Standstreifen in Fahrtrichtung Walsrode.

In Verden mussten die Beamten gleich zweimal zu je einer umgekippten, mobilen Toilettenkabine im Niedersachsenring sowie in der Heinrichstraße ausrücken. In beiden Fällen wurde die Straße freigeräumt. In Dörverden schlugen an der Kreisstraße 15 Äste gegen Oberleitungen, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Außerdem blockierte ein umgefallener Baum die Diensthoper Straße und musste durch die Feuerwehr entfernt werden.

In Achim-Uesen wurde durch den starken Wind eine Metallleiste auf ein Auto geweht. An diesem entstanden jedoch keine Schäden. In Riede fielen aufgrund der Witterungsbedingungen in der Dorfstraße Dachziegel herunter. Ein Schaden entstand hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell