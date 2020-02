Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unbekannte entwenden Tontöpfe + Fenster aufgehebelt + Ohne Führerschein unterwegs + Von Windböe erfasst

Landkreis Osterholz (ots)

Unbekannte entwenden Tontöpfe

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Einbruch in der Sandbeckstraße kam es zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Töpferei und entwendeten Tontöpfe. Diese wurden im Anschluss unter anderem in den naheliegenden Bach geworfen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Fenster aufgehebelt

Ritterhude. Zutritt zu einem Wohnpark in der Fergersbergstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Die Einbrecher hebelten Fenster auf, gelangten durch diese in das Haus und nahmen einige Räumlichkeiten in Augenschein. Im Anschluss flüchteten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Den Fahrer eines Kleinkraftrades kontrollierten Beamte der Polizei in Osterholz-Scharmbeck am Sonntagmorgen in der Bremerhavener Heerstraße in Garlstedt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist. Gegen ihn wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kein Führerschein

Grasberg. Zur Kontrolle eines 16-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades kam es am Sonntagmittag. Der Jugendliche war auf der Straße "Wiesendamm" unterwegs, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist. Gegen ihn wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Windböe erfasst

Schwanewede. Aufgrund einer starken Windböe dürfte der 15 Jahre alter Fahrer eines Mofas am Sonntagnachmittag von der Kreisstraße 2 abgekommen sein. Neben dem 15-Jährigen saß ein 16 Jahre alter Mann als Sozius auf dem Mofa. Die beiden Männer waren auf der Aschwardener Straße in Richtung Hagen unterwegs, als sie seitlich von der Windböe getroffen wurden und der 15-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die beiden jungen Männer wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

