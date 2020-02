Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 16.02.2020

Bereich Verden

Verden; Sachbeschädigung durch Graffiti: Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Freitag, dem 14.02.20, auf Samstag, dem 15.02.20, die Fassade der Turnhalle im Karl-Luhmann-Weg in Verden. Unter Nutzung von Sprühfarben verschiedener Farbe wurden Abkürzungen, Sprüche und einzelne Wörter auf Wände und Fenster gesprüht. Der entstandene Schaden dürfte nach erster Einschätzung bei ca. 1.000,- Euro liegen.

Verden/Walle; Verkehrsunfall durch Falschfahrer: Am Sonntag, dem 16.02.20, ereignete sich gegen 08:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt Walle ein Verkehrsunfall. Der im Seniorenalter befindliche Fahrzeugführer fuhr allem Anschein nach trotz nur in Fahrtrichtung Rotenburg verlaufender, einspuriger Verkehrsführung in die Baustelle der neuen Ortsdurchfahrt Walle ein. Seinen Irrtum bemerkte er erst, als er entgegenkommenden Fahrzeugen ausweichen musste. Bei dem dann anschließenden Wendemanöver fuhr er mit seinem PKW auf Höhe der Einmündung der Straße Kötnerdamm in einen an die B215 angrenzenden Graben. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

Bereich Achim

Ottersberg-Quelkhorn; Verkehrsunfall: Am Samstag, dem 15.02.20, befuhr gegen 15:25 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer in Quelkhorn die Lilienthaler Straße. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes verlor das Zweirad Öl, worauf das Fahrzeug auf dieser Ölspur ins Rutschen geriet und der Fahrer mit seinem Motorrad stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Thedinghausen; Verkehrsunfall: Am Samstag, dem 15.02.20, wollte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen gegen 14:25 Uhr in der Gemarkung Thedinghausen aus einer Straße aus Richtung Mullwerder kommend nach links in die Achimer Landstraße einbiegen. Hierbei beachtete er nicht das dortige Stopp-Zeichen und übersah einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 30-Jährigen aus Langwedel. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.500,- Euro entstand.

Achim; Verkehrsunfall: Am Samstag, dem 15.02.20, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin gegen 13:48 Uhr in Achim die Straße Zum Achimer Bahnhof. Dort fuhr sie auf einen vorausfahrenden, und anschließend verkehrsbedingt anhaltenden Pkw einer 57-Jährigen aus Achim auf. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Emtinghausen; Verkehrsunfall: Am Samstag, dem 15.02.20, wollte um 12:50 Uhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin in Emtinghausen aus der Bremer Straße kommend nach links abbiegen und beachtete hierbei nicht den Vorrang des ihr entgegenkommenden Pkw eines 32-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro entstand.

Bereich Osterholz

Lilienthal; Diebstahl: Am Samstag, dem 15.02.20, wurde einem 84-jährigen Lilienthaler gegen Mittag im Ortskern von Lilienthal eine Einkaufstasche entwendet, als dieser auf sein Fahrrad steigen wollte. Der unbekannte Täter riss die Tasche aus dem Fahrradkorb und flüchtete anschließend zu Fuß.

Worpswede; Einbruch in Kindertagesstätte: Vermutlich in der Nacht von Freitag, dem 14.02.20, auf Samstag, dem 15.02.20, gelangten unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer Nebeneingangstür in die Grundschule in Hüttenbusch. Von dort aus drangen die Täter anschließend in die angrenzende Kindertagesstätte ein, wo mehrere Türen zu Büroräumen ebenfalls gewaltsam geöffnet wurden. Die Täter konnten anschließend unerkannt vom Tatort flüchten.

Lilienthal; Einbruch in Reihenhaus: Vermutlich in der Nacht von Freitag, dem 14.02.20, auf Samstag, dem 15.02.20, gelangten unbekannte Täter in der Königsberger Straße durch Gewalteinwirkung gegen eine Terrassentür in ein Reihenendhaus im Ortskern von Lilienthal. Sämtliche Räume wurden nach Diebesgut durchsucht, bevor die Täter unerkannt vom Tatort flüchten konnten.

Grasberg; Erheblicher Schaden durch Vandalismus: In der Nacht von Freitag, dem 14.02.20, auf Samstag, dem 15.02.20, gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück des Vereinsgeländes der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Auf dem gesamten Gelände wüteten die Täter, indem sie unter anderem Gegenstände mit Farbe beschmierten, Spielgeräte des Spielplatzes beschädigten und Regenwasserrohre vom Vereinsheim rissen. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden von über 1.000,- Euro entstanden sein.

Schwanewede; Pkw erfasst Fußgänger: Am Samstag, dem 15.02.20, beabsichtigte eine 52-jährige Fahrzeugführerin in den Abendstunden mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes in Neuenkirchen zu verlassen. Dabei übersah sie zwei bevorrechtigte Fußgängerinnen. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den die beiden Fußgängerinnen zum Glück aber nur leicht verletzt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Osterholz fest, dass die 52-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dieser Feststellung wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

