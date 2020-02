Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gewalttätige Auseinandersetzung mit Messer + Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen + In Baustelle festgefahren + Kinder nicht gesichert + Unfälle + Reh und Kradfahrer kollidieren

Landkreis Verden (ots)

Unfall zwischen Auto und Fahrradfahrer

Verden. Zu einem Unfall zwischen einem 38-jährigen Autofahrer und einem 18 Jahre alten Fahrradfahrer kam es am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 38-Jährige war in Richtung Holzmarkt unterwegs, als er den jüngeren Mann übersah. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt über einen Zebrastreifen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährge wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

In Baustelle festgefahren

Walle. Die derzeitige Einbahnstraßenregelung missachtete am Sonntagmorgen ein 85 Jahre alter Autofahrer in der Waller Heerstraße. Als der 85-Jährige in Richtung Verden fuhr, kam er zudem von der Straße ab und fuhr sich in der dortigen Baustelle fest. Das Auto musste daraufhin abgeschleppt werden. Gegen den Mann wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gewalttätige Auseinandersetzung mit Messer

Kirchlinteln. Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in Sehlingen an einer Bushaltestelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat ein 22 Jahre alter Mann einen 18-Jährigen nach vorausgegangenen Streitigkeiten in der Straße "Linnenbäk" von seinem Fahrrad. Im Anschluss verletzte er den 18-Jährigen oberflächlich mit einem Messer und entfernte sich dann vom Tatort. Der 22-jährige Mann wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und zur Polizeidienststelle mitgenommen. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert, weshalb durch eine Bereitschaftsrichterin des Landgerichts Verden die Entnahme einer Blutprobe bei dem 22-Jährigen angeordnet wurde. Im Anschluss konnte dieser die Polizeidienststelle verlassen.

Ein freiwilliger Alcotest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert über 1,6 Promille. Da der junge Mann nach derzeitigen Erkenntnissen Fahrrad gefahren ist, wurde bei ihm ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und außerdem ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der 18-Jährge wurde zudem vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Achim. Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Zum Achimer Bahnhof" Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann geriet zunächst mit einer 30 Jahre alten Frau in Streit und schlug diese. Die 30-Jährige rief daraufhin zwei Freunde zur Hilfe, welche ebenfalls in den Streit verwickelt wurden. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Mann einem 29-Jährigen ins Gesicht und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Bei dem Tatverdächtigen dürfte es sich um einen circa 1,85 bis 1,90 Metern großen, schlanken Mann im Alter von circa 27 Jahren handelt. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen sowie möglicherweise einer Basecap bekleidet. Außerdem dürfte der Mann blone, kurze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart haben. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Kinder nicht gesichert

Achim. Eine Autofahrerin kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagvormittag in der Uphuser Heerstraße. Es stellte sich heraus, dass drei Kinder nicht ausreichend gesichert waren. Außerdem hatte die Fahrerin ihren Führerschein sowie ihren Fahrzeugschein nicht dabei und die Beleuchtung war teilweise defekt. Die Weiterfahrt wurde aufgrund der mangelnden Sicherung der Kinder untersagt. Außerdem wurde gegen die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

10.000 Euro Schaden nach Unfall

Achim / A 27. Ohne Fremdeinwirkung kam in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 30 Jahre alter Autofahrer von der Straße ab. Der 30-Jährige wechselte von der Autobahn 1 auf die Autobahn 27 in Richtung Hannover, als er auf der Tangente von der Straße abkam und mit einem Leitpfosten kollidierte. Das Auto musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

Straße nach Unfall gesperrt

Ottersberg. Von der Kreisstraße 2 kam am Sonntagnachmittag eine 20 Jahre alte Autofahrerin ab. Die junge Frau war auf der Landstraße unterwegs, als sie von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Die 20-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Außerdem war die Straße für den Zeitraum der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Reh und Kradfahrer kollidieren

Emtinghausen. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem Reh kam es am Sonntagabend auf der Landesstraße 331. Der 17-Jährige war auf der Bremer Straße in Richtung Emtinghausen unterwegs, als das Reh plötzlich die Straße querte und es zum Zusammenstoß kam. Der junge Mann stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Krad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Reh überlebte den Unfall nicht.

