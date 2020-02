Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: In Lokalität eingebrochen + Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt + Anhängelast um 24 Prozent überschritten + Einbruch + Brand eines Müllcontainers + Unfälle + Fahrt unter Drogeneinfluss

Landkreis Verden (ots)

In Lokalität eingebrochen

Verden. Zutritt zu einer Bar in der Lindhooper Straße in der Nähe des Bahnhofs verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag. Die unbekannten Einbrecher hebelten eine Tür auf, betraten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld aus einem Spielautomaten. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 19 Jahre alten Autofahrer und dem Fahrer eines Leichtkraftrads kam es am Dienstagmittag in der Schulstraße. Der 19-Jährige beabsichtigte auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen, als der 16 Jahre alte Kradfahrer in gleicher Richtung fahrend zum Überholen ansetzte und mit dem Auto kollidierte. Hierbei wurde der 16-Jährige schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem war die Schulstraße zeitweise gesperrt und das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro.

Anhängelast um 24 Prozent überschritten

Verden / A 27. Einen 44 Jahre alten Mann kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover. Bei der Kontrolle des Transporters mit Anhänger stellte sich heraus, dass die zulässige Anhängelast um 24 Prozent überschritten wurde. Gegen den 44-Jährigen wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus gescheitert

Achim. Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Beekenende" versuchten sich bislang unbekannte Täter am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr zu verschaffen. Die unbekannten Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und brachen die Tatausführung nach derzeitigen Erkenntnissen im Anschluss ab. Diebesgut wurde nicht mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim weiterzugeben.

Brand eines Müllcontainers

Achim. Den Brand eines Müllcontainers löschten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Uesen am Dienstagmorgen in der Straße "Neue Finien". In dem Container entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer. Dieses konnte gelöscht werden. Außerdem entstand Sachschaden an dem Müllcontainer. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Achim-Baden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 65 Jahre alten Autofahrerin und einer 23-Jährigen kam es am Dienstagabend auf der Landesstraße 158. Die 65-Jährige übersah beim Abbiegen von einem Parkplatz auf die Verdener Straße die 23 Jahre alte Autofahrerin und verursachte einen Zusammenstoß. Verletzt wurde hierbei niemand. Das Auto der 23-Jährigen wurde aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 9000 Euro.

Zweimal unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Oyten / A 1. Bei gleich zwei jungen Autofahrern ergaben sich im Rahmen von Polizeikontrollen Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Einen 23-jährigen Autofahrer hielten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Dienstag gegen 22 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg an. Bei der Kontrolle des jungen Mannes verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Ein 26 Jahre alter Autofahrer wurde gegen 23:30 Uhr im selben Bereich kontrolliert. Auch bei ihm verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Bei beiden Männern wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Außerdem wurden gegen sie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Oyten. Bereits am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall zwischen einer 48 Jahre alten Fahrradfahrerin und einem Autofahrer. Die Radfahrerin war auf dem Fahrradweg der Hauptstraße unterwegs, als der 72-jährige Autofahrer aus einer Ausfahrt kam. Die 48-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Auto kam es jedoch nicht.

