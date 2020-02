POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Donnerstag, 20.02.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Hambergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.02.2020 konnte gegen 17:50 Uhr durch eine Streifenbesatzung ein Kleinkraftrad in der Alten Schulstraße in Hambergen festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers (17 Jahre) stellte sich heraus, dass dieser nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, um das augenscheinlich technisch manipulierte Kleinkraftrad zu führen. Das Kleinkraftrad wurde zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Schwanewede - Trunkenheit im Straßenverkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.02.2020 wurde gegen 20:35 ein Fahrzeugführer, welcher deutliche Schlangenlinien fuhr, kontrolliert. Dabei wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt.. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 45-jährigen Mann einen Wert von 3,06 Promille. Außerdem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Grasberg - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Bei der Polizeistation Grasberg wurde am 19.02.2020 angezeigt, dass bereits am Donnerstag, 13.02.2020, gegen 08.30 Uhr, zwei Katzen im Ortsteil Rautendorf, Rutenbarg, vergiftet wurden. Außerdem wurde auf eine der Katzen augenscheinlich mit einem Luftgewehr geschossen. Glücklicherweise haben beide Katzen den Vorfall überlebt. Es wurden Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen nehmen die Polizei in Grasberg, Tel. 04208/1222, und Osterholz-Scharmbeck, Tel. 04791/3070, entgegen.

Achim-Uesen. Zu einem Raub auf ein Schnellrestaurant kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01:30 Uhr in der Margarete-Steif-Allee. Ein bislang unbekannter Mann begab sich zum Ausgabeschalter im "Drive-in"-Bereich und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld von einer 24 Jahre alten Angestellte. Ein 29-Jähriger händigte dem Tatverdächtigen daraufhin das Geld aus. Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann zu Fuß. Umgehend eingeleitete Fahndungsaufnahmen führten bisher nicht zum Antreffen des Mannes. Bei dem Tatverdächtigen dürfte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen circa 1,70 Meter großen Mann mit einer schlanken bis normalen Statur im Alter von circa 23 Jahren handeln. Zum Tatzeitpunkt war dieser dunkel gekleidet, trug Handschuhe sowie eine dunkle Maskierung mit weißen Elementen. Außerdem hatte der Mann eine schwarze Tasche mit weißer Aufschrift dabei. Der Tatverdächtige soll Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Dörverden-Drübber. Am Mittwoch, 19.02.2020, 16.00 Uhr, befuhren die B 215 hintereinander ein Lkw, ein Kia Venga und ein Opel Astra. Der 51-Jährige Führer des Opel setzte zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeugen an, in diesem Moment startete auch die 22-Jährige Fahrerin des Kia ihr Überholmanöver des Lkw. Dabei übersah sie den Opel Astra. Der Führer des Opel wollte einen Zusammenstoß mit dem Kia vermeiden und wich nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Nach einer ambulanten Behandlung wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Bei dem Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

