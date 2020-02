POL-VER: Pressemeldung vom 22.02.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden Am Freitagnachmittag kam es in Verden beim Nordertorkreisel zu einem Verkehrsunfall als ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines rumänischen Kleinbusses beim Einfädelungsvorgang einem 30-jährigen Pkw-Fahrers aus Dörverden die Vorfahrt nahm. Anstatt sein Fehlverhalten einzusehen, reagierte der 20-jährige Mann an der Unfallstelle sogleich aggressiv, stieg aus seinem Kleinbus aus, trat wütend gegen den VW des 30-Jährigen und versuchte, seinen Kontrahenten zu bespucken. Neben dem verursachten Verkehrsunfall hat sich der aufbrausende Mann nun noch einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung zu stellen.

Kurz nach Mitternacht kam es in der Straße Maulhoop zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem in einem Mehrparteienhaus ein Rauchmelder zu hören war. Nach dem Öffnen der Tür erkannten die Einsatzbeamten die Ursache für den Auslöser des akustischen Warngerätes. Es handelte sich um angebranntes Essen, welches der Bewohner auf seinem Herd stehen gelassen hatte. Aufgrund des schnellen Einsatzes entstand in der Wohnung kein nennenswerter Sachschaden und die Feuerwehr konnte nach ausgiebigem Durchlüften die Örtlichkeit wieder verlassen.

Bei einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle im Verdener Stadtgebiet stellten die Beamten bei den beiden heranwachsenden Insassen einen süßen, würzigen Geruch fest. Aufgrund dieses Umstandes wurde sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer nach Betäubungsmittel durchsucht. Dabei wurde bei Beiden eine geringe Menge an Marihuana vorgefunden und sichergestellt. Da die 19-jährige Fahrzeugführerin vor Fahrtbeginn etwas von dieser Droge konsumiert hatte, wurde von dieser eine Blutprobe für das Ermittlungsverfahren genommen.

Oyten

Am Freitagabend kollidierte ein 43-jähriger Mann aus Ottersberg mit seinem Pkw in der Großen Straße gegen eine Straßenlaterne und entfernte sich dann umgehend von der Unfallstelle. Die nachfolgende Fahndung nach dem Flüchtigen verlief erfolgreich. Der Mann konnte noch im näheren Umfeld durch Polizeibeamte angetroffen werden. Er stand merklich unter Alkoholeinfluss, was offensichtlich das Motiv für seine Verkehrsunfallflucht gewesen sein dürfte. Bei den nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten und leistete bei der Blutentnahme durch den Arzt erhebliche körperliche Gegenwehr. Standardgemäß wurde sein Führerschein eingezogen und abschließend wurde er in die Gewahrsamszelle zur Ausnüchterung gebracht.

Achim Einem Ermittlungsverfahren muss sich ein 33-Jähriger Mann aus Achim stellen, der am Samstag, kurz nach Mitternacht, mit seinem Pkw im Achimer Stadtgebiet unterwegs war und dabei unter Einfluss von Kokain gestanden haben dürfte. Wenn sich das erste Testergebnis anhand der Blutanalyse bestätigt, kommt auf ihn ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

