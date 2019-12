Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 19-Jähriger schleudert mit Pkw gegen Laternenmast

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 19:00 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich Reinhold-Schick-Platz / Hindenburgstraße eingefahren, mit seinem Mercedes ins Schleudern geraten und gegen einen Laternenmast geprallt. Bei dem heftigen Aufprall wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen und sein 17 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. Aus dem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr aufgefangen und abgestreut werden mussten. Bei der Kollision wurde der Außenspiegel des Unfallfahrzeuges abgerissen und traf die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes. Der Sachschaden am Unfallfahrzeug wurde auf circa 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die übrigen Sachschäden können momentan noch nicht beziffert werden. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde von der Polizei einbehalten.

