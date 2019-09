Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Linienbus

Kirchen (Sieg) (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag warfen bislang unbekannte Täter, auf einem Gelände an der Koblenz-Olper-Straße in Kirchen, Wehbach mit einem faustgroßen Stein die Heckscheibe eines abgestellten Linienbusses der Westerwaldbetriebe und den Glaseinsatz eines Hallentores ein. Es entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741 -926-0

