Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fund eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten

Neuwied Heimbach-Weis (ots)

Am Morgen des 28.09.2019 teilte eine Zeugin mit, dass sie im Wald oberhalb von Neuwied Stadtteil Heimbach-Weis einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten gefunden habe. Es handelte sich um einen Stand-Zigarettenautomaten, der am Fuß abgeflext wurde. Anschließend wurde er in den Wald transportiert, dort aufgeflext und leer geräumt. Der Automat wurde sichergestellt. Dem Zustand des Automaten zufolge dürfte die Tat in der Nacht vom 27. auf den 28. September gewesen sein. Bei dem Fundort handelt es sich um den Brandweiher "Am Schersgrund" im Wald zwischen Heimbach-Weis und Gladbach. Die Polizei Neuwied fragt daher:

- Wem ist in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen, dass mit dem entwendeten Automaten zusammenhängen könnte? - Wem ist ein Fahrzeug, möglicherweise ein Transporter, aufgefallen, das im Bereich des Heimbach-Weiser Waldes unterwegs war? - Wo fehlt ein entsprechender Zigarettenautomat?

Hinweise bitte an die Polizei Neuwied, 02631-8780, oder unter pineuwied@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell