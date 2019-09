Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 13-jährige rutschte in Güllesheim mit Fahrrad gegen Pkw und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen

Güllesheim (ots)

Am Donnerstag, dem 26.09.2019 befuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin gegen 14:15 Uhr die Eichenstraße in Güllesheim und beabsichtigte nach rechts in die Lindenstraße abzubiegen. Durch einen Bremsvorgang fuhr sie gegen den Bordstein, kam in der Folge zu Fall und rutschte gegen einen bereits in der Lindenstraße fahrenden Pkw. Durch diesen Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin eine Schulterfraktur und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

