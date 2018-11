POL-ROW: ++ Falscher Microsoftmitarbeiter betrügt Senioren ++ Hund verscheucht Einbrecher ++ Einbruch in Zweifamilienhaus ++

Rotenburg (ots) - Falscher Microsoftmitarbeiter betrügt Senioren

Sottrum. Ein falscher Microsoftmitarbeiter hat in der vergangenen Woche von einem 69-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Sottrum mehr als eintausend Euro ergaunert. Am Telefon erlangte der Betrüger durch geschickte Gesprächsführung den Zugriff auf den Computer des Mannes. Dabei gab er ihm Handlungsanweisungen zur Behebung eines angeblichen Computerproblems. Anschließend präsentierte der Unbekannte die Rechnung für seine Arbeit. Der 69-Jährige erwarb mehrere Bezahlgutscheine und scannte die Codes auf seinen PC. Der Betrüger "phishte" die Codes ab und nutzte sie später für sich.

Hund verscheucht Einbrecher

Tiste. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Gartenbaufirma an der Hauptstraße eingestiegen. Über eine Schafwiese gelangten sie zur Firmenhalle und brachen dort eine Nebeneingangstür auf. Die Unbekannten legten Motorkettensägen und andere Elektrowerkzeuge zum Abtransport bereit. Als sie das vordere Rolltor öffneten und einen Firmentransporter aus der Halle fuhren, schlug ein Hund an. Die Einbrecher ergriffen ohne Beute die Flucht.

Einbruch in Zweifamilienhaus

Scheeßel. Zu Beginn der Woche ist es zu zwei Einbrüchen in ein Zweifamilienhaus an der Bergstraße gekommen. In einem Fall schlugen unbekannte Täter das Fenster zum Badezimmer ein. In der Wohnung fanden sie Schmuck und Uhren. In die Wohnung im Obergeschoss des Hauses gelangten die Täter, nachdem sie die Wohnungstür aufgebrochen hatten. Dort fanden die Täter aber nicht das Richtige und verschwanden ohne Beute.

