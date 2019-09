Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Do., 26.09.2019, gegen 14:25 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Galaxy die B 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Richtung Hövels. Zwischen Dasberg und Hof Staade geriet er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn im Verlauf einer Linkskurve zunächst auf den rechten unbefestigten Randstreifen. Nach weiteren 40 m Fahrt kollidierte er schließlich mit der dortigen Schutzplanke, wobei insgesamt ca. 2500,-EUR Sachschaden entstand.

