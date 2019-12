Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Pkw kollidiert beim Ausweichen mit Lkw; BAB 8/Denkendorf: Verkehrsunfall im Baustellenbereich fordert drei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

BAB 81/Ammerbuch: Pkw kollidiert beim Ausweichen mit Lkw

Ein 49-Jähriger verursachte am Mittwoch gegen 17:00 Uhr bei einem Ausweichmanöver auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Singen, Höhe Ammerbuch, einen Verkehrsunfall mit circa 13.000 Euro Sachschaden. Der Mann befuhr den linken der beiden Fahrstreifen, als mehrere Fahrzeuge vor ihm sehr stark abbremsten. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gelang es ihm nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Er wich mit seinem Mercedes auf den rechten Fahrstreifen aus und übersah dabei offensichtlich den dort fahrenden Lkw. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

BAB 8/Denkendorf: Verkehrsunfall im Baustellenbereich fordert drei Verletzte

Am Donnerstag gegen 0:15 Uhr kam es auf der BAB 8, Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und einem geschätzten Sachschaden von circa 20.000 Euro. Auf Höhe Denkendorf war eine Nachtbaustelle eingerichtet und die Fahrbahn verengte sich von den ursprünglichen drei Fahrspuren auf eine. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein 48-Jähriger mit seinem Renault von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Hierbei übersah er offensichtlich den dort fahrenden Passat eines 23-Jährigen. Bei der folgenden Kollision wurden im Passat der 23-Jährige und eine 19-jährige leicht, sowie ein 19-Jähriger dagegen schwer verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde durch die Autobahnmeisterei gereinigt.

