POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte stehlen Parfum, Unfallfucht; Freiberg am Neckar: Unfall zwischen Fußgänger und PKW-Lenker

Marbach am Neckar: Unbekannte stehlen Parfum

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen zwei noch unbekannte Diebe, die am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in einem Drogeriemarkt in Marbach am Neckar vermutlich zwei Flaschen Parfum mitgehen ließen. Zunächst beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts einen der beiden Männer, wie er Parfum aus dem Regal nahm. Als der Tatverdächtige die Frau bemerkte, bewegte er sich in den hinteren Bereich des Marktes. Dort unterhielt er sich mit dem zweiten Täter und übergab diesem vermutlich hierbei die Beute. Die Mitarbeiterin unterrichtete den Filialleiter, der die beiden Unbekannten im Ausgangsbereich ansprach. Beide versuchten nun zu flüchten. Dem Filialleiter gelang es jedoch den Tatverdächtigen, der die Ware aus dem Regal genommen hatte, an der Jacke zu greifen. Zunächst verhielt sich der Mann ruhig. Er öffnete jedoch plötzlich seine Jacke, schlüpfte heraus und ergriff die Flucht in Richtung Rathaus. Die dunkelblaue Jacke blieb zurück. Unter der Jacke trug dieser Mann eine graue Kapuzenjacke mit blauer Aufschrift. Des Weiteren war er mit einer dunkelblauen Jeans mit einem hellen Gürtel und hellen Schuhen bekleidet. Der Unbekannte hat eine markante Kinnpartie und dunkle Haare, die er zu einem "Boxerschnitt" frisiert, trägt. Sein Komplize war mit einer hellen Jeans und einer dunkelblauen Jacke mit einem roten und einem hellblauen Streifen bekleidet. Er hatte eine blaue Baseballkappe mit dem Schild nach hinten auf. Außerdem trug er einen dunklen Rucksack bei sich auf, auf dem in weiß der Name einer Sportmarke aufgedruckt ist. Beide Männer sollen etwa 180 cm groß und zwischen 18 und 20 Jahren alt sein. Der Wert der Beute beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Die Polizei bittet unter Tel. 07144/900-0 um weitere Hinweise.

Marbach am Neckar: Unfallflucht

Am Mittwoch kam es zwischen 09.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Güntterstraße in Marbach am Neckar zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt im weiteren Verlauf fort. Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Freiberg am Neckar: Unfall zwischen Fußgänger und PKW-Lenker

Leichte Verletzungen erlitt ein 66 Jahre alter Fußgänger, der am Dienstag kurz vor 13.00 Uhr in der Charlottenstraße in Freiberg am Neckar in einen Unfall verwickelt wurde. Der 66-Jährige, der einen Rollator als Gehilfe benutzt, war im Bereich der Parkplätze vor einem Pflegeheim unterwegs. Ein 92 Jahre alter Mann war indes damit beschäftigt, seinen Kia rückwärts in eine Parklücke zu lenken, vermutlich um wenden zu können. Hierbei übersah der Kia-Lenker mutmaßlich den 66-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Fußgänger stürzte in der Folge auf den Asphalt.

