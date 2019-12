Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Ein Verletzter bei Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 08:10 Uhr hat sich auf der Umgehungsstraße von Sachsenheim ein Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw ereignet. Der 36-jährige Fahrer des Sattelzuges war in Richtung Vaihingen/Enz unterwegs und geriet dabei vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und überhöhter Geschwindigkeit mit den rechten Rädern auf den rechten Grünstreifen. Dort fuhr er ca. 100 m weiter und kam schließlich beim Gegenlenken ins Schleudern. Der entgegenkommende 37-jährige Fahrer eines Audi A2 musste dem mittlerweile querstehenden Sattelzug nach rechts ausweichen und fuhr in einen Acker, wo sein Auto noch von der Zugmaschine getroffen wurde. Der 37-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten sowie die anschließende Fahrbahnreinigung durch Mitarbeitende der Straßenmeisterei Ludwigsburg musste die Umgehungsstraße zwischen Großsachsenheim und Sersheim bis gegen 13:00 Uhr gesperrt werden. Den an den Fahrzeugen entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

