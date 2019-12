Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbrecher von Alarmanlage in die Flucht geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Mittwoch gegen 12:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wengertstraße in Sindelfingen einzubrechen. Der Täter löste bei seinem Einbruchsversuch eine Alarmanlage aus und flüchte offensichtlich sofort. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

