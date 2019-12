Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Lkw rammt Toyota auf die Gegenfahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Gegen 7:45 Uhr am Mittwochmorgen wollte ein Lkw-Fahrer in der Friedrichstraße in Ludwigsburg den Fahrstreifen wechseln und verursachte einen Verkehrsunfall mit einem Toyota. Der Lkw befuhr die Friedrichstraße stadtauswärts und kam aus der Unterführung bei der Kepplerbrücke. Der Toyota fuhr in die gleiche Richtung, nutzte aber die parallel verlaufende Fahrspur. Als der Lkw nach der Unterführung auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er vermutlich den dort fahrenden Toyota. Bei der Kollision erfasste der Lkw mit der rechten Fahrzeugfront den Toyota in der Mitte, was dazu führte, dass dieser vor den Lkw geschleudert wurde. In der Folge kam es zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem der Toyota auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zum Stehen kam. Der Fahrer des Toyota wurde leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro.

