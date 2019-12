Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Streit zwischen Eheleuten eskaliert; Vaihingen an der Enz: auffällige Fahrweise führt zu Führerscheinbeschlagnahme; Benningen am Neckar: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen: Streit zwischen Eheleuten eskaliert

Am Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen Eheleuten in Eberdingen. Vermutlich gerieten die 42 Jahre alte Frau und der 51-jährige Mann wegen des Alkoholkonsums des Mannes in Streit. Der zunächst verbale Streit wurde schließlich wohl handgreiflich. Der Mann habe im Zuge dessen auf seine Frau eingeschlagen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung weiter, so dass er sie auch gewürgt haben soll. Der 42-Jährigen gelang es jedoch mit ihrem Handy eine Verwandte zu erreichen und diese um Hilfe zu bitten. Hierauf begab sich der 44-jährige Lebensgefährte der Verwandten zum Haus des Ehepaars und klingelte. Dies führte dazu, dass der 51-Jährige von seiner Ehefrau abließ und die Haustür öffnete. Im Eingangsbereich kam es nun zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 44-Jährige habe den 51-Jährigen hierbei geschubst, worauf dieser stürzte und sich leicht verletzte. Ein Zeuge alarmierte schlussendlich die Polizei. Die 42-jährige Ehefrau erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem 51-jährigen Ehemann verlief positiv. Da der Mann gemäß Zeugenaussagen vor dem Streit mit einem PKW gefahren sein soll, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der 44 Jahre alte Mann wird sich ebenfalls wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Vaihingen an der Enz-Horrheim: auffällige Fahrweise führt zu Führerscheinbeschlagnahme

Weil ihnen die Fahrweise eines Mercedes-Lenkers, der am Dienstag gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pforzheimer Straße in Horrheim auffällig erschien, alarmierten gleich zwei Verkehrsteilnehmer die Polizei. Der Fahrer des Mercedes war zunächst auffallend langsam auf dem Parkplatz vorwärts und rückwärts gefahren. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Vaihingen an der Enz konnte den Mercedes schließlich in der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte antreffen. Während der sich anschließenden Kontrollmaßnahme des 79 Jahre alten Fahrers stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte die Vermutung, dass sich der Mann alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hatte. Aufgrund dessen musste sich der Senior einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Benningen am Neckar: Unfallflucht

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 20.35 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Straße in abschüssiger Richtung. Aus noch unbekannter Ursache prallte der Unbekannte im weiteren Verlauf gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes um rund sechs Meter nach vorne geschoben. Der Unbekannte setzte hierauf seine Fahrt fort und bog nach rechts in die Marsstraße ab. Anwohner konnten den Unfall beobachten. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein weißes, größeres Auto mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell