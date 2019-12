Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Mann von Einbrecher überrascht; Sindelfingen: Fensterscheibe einer Gaststätte eingeworfen; Magstadt: Beim Rangieren Peugeot beschädigt

Ludwigsburg

Aidlingen: Mann von Einbrecher überrascht

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr wurde ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Aidlingen in der Feldbergstraße von einem bislang unbekannten Täter daheim überrascht. Der Mann hörte wie in seinem Esszimmer Krüge vom Fenstersims fielen. Als er nachschauen ging, sah er, dass eines der Fenster aufgehebelt worden war. Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr da. Vermutlich hatten sie bemerkt, dass jemand im Haus war und waren daraufhin geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Polizeiposten Maichingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 20405 0 entgegen.

Sindelfingen: Fensterscheibe einer Gaststätte eingeworfen

Ein bislang unbekannter Täter warf in Sindelfingen in der Marienstraße zwischen Montag, 23:30 Uhr, und Dienstag, 9:15 Uhr, eine Fensterscheibe einer Gaststätte ein. Vermutlich versuchte der Täter durch das entstandene Loch die Fensterscheibe zu entriegeln, was aber offensichtlich nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt unter Tel. 07031 697 0 Zeugenhinweise entgegen.

Magstadt: Beim Rangieren Peugeot beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Magstadt in der Nelkenstraße einen dort geparkten Peugeot. Der Unfall soll sich am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr ereignet haben. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

