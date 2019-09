Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Mülltonnenbrand

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Alsfeld - In der Nacht auf Freitag (06.09.) drangen Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße "Roßmarkt" ein. Die Täter schlugen dazu eine Schaufensterscheibe ein und stahlen Wasserpfeifen im Wert von circa 300 Euro. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonnenbrand

Herbstein - Am Samstag (07.09.), gegen 17.00 Uhr, brach im Eingangsbereich eines Einfamilienhauses in der Oranienstraße ein Brand in einer Mülltonne aus. Warum sich die Mülltonne entzündete, ist derzeit noch ungeklärt. Das Feuer griff auf einen Baum über, welcher in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus stand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

