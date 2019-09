Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blankenheim - Sportwagen landet nach Verkehrsunfall in Vorgarten

Fulda (ots)

Am Samstagmittag (07.09.) wurde der Polizei ein vermutlich betrunkener Autofahrer mit einem schwarzen Jaguar auf der B 27 bei Bad Hersfeld gemeldet. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten dann den gesuchten Pkw bei Bebra. Der Fahrzeugführer, ein 54 Jahre alter Mann aus Fulda, flüchtete sogleich weiter auf der Kreisstraße 74 von dem Bebraer Ortsteil Breitenbach in Richtung Blankenheim. In Folge von Trunkenheit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 54-Jährige dann gegen 13:15 Uhr am Ortseingang von Blankenheim die Kontrolle über seinen Sportwagen und landete auf dem Dach liegend im Vorgarten eines Hauses. Der Fahrzeugführer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte aber nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines das Klinikum wieder verlassen. Der Fahrzeugführer war zuvor bereits auf der B 27 von Bad Hersfeld in Richtung Cornberg unterwegs und hatte in Höhe Friedlos eine Leitplanke beschädigt sowie kurz vor Cornberg ein Verkehrsschild umgefahren. An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 50.000 EUR.

Kling, EPHK FUL PP Osthessen, Tel. 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell