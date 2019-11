Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen / Polizei nimmt 19-jährigen Einbrecher vorläufig fest

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 09.11.19, konnte die Polizei in Kaltenkirchen einen 19-jährigen Einbrecher vorläufig festnehmen. Der 19-jährige aus dem mittleren Osten hatte sich gegen 21:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Moschee verschafft. Eine Anwohnerin hatte Taschenlampenlicht wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die Polizeibeamten konnten den 19-Jährigen im hinteren Bereich der Moschee sichten, eine Flucht verhindern und ihn vorläufig festnehmen. Er gab an, dass er in der Moschee lediglich übernachten wollte. Diebesgut konnte bei einer Durchsuchung der Person nicht gefunden werden. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wieder entlassen. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren für seine Tat verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bad Segeberg.

