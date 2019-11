Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel Einbruch in Reihenendhaus; die Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 08.11.2019, kam es im Egenbüttelweg zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 16:00 und 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, durchsuchten dieses nach Wertsachen und entfernten sich im Anschluss daran in unbekannte Richtung. Angaben zum Stehlgut liegen noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt und bittet die Bevölkerung darum, tatrelevante Beobachtungen unter der Telefonnummer 04101 / 2020 zu melden.

