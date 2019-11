Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191106.2 Itzehoe: Zeugenaufruf nach Containerbrand

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es zu einem Müllcontainerbrand in Itzehoe gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 00.36 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand in der Alten Landstraße aus. Bei Eintreffen der Polizei stand der Container bereits in Vollbrand. Anwohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte einen weiteren Container entfernt, um eine Ausdehnung des Brandes zu verhindern. Das brennende Behältnis stand dicht in der Nähe der Hauswand des Mehrfamilienhauses. Durch diese Hitze des Feuers wurde ein Teil der Außenfassade beschädigt.

Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Kripo Itzehoe übernommen.

Maike Pickert

