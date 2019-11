Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek Mehrere Einbrüche in kurzer Zeit; die Polizei erbittet Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am 09.11.2019 kam es in den frühen Abendstunden zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr zu insgesamt vier Einbrüchen in Ellerbek. Der oder die Täter schlugen insgesamt drei Mal in der Stettiner Straße und ein weiteres Mal in der Danziger Straße zu. Betroffen waren jeweils Einfamilienhäuser zu denen man sich gewaltsam Zutritt verschaffte. Eine Gesamtübersicht zum erlangten Stehlgut liegt aktuell noch nicht vor, zumindest aber in einem Fall wurde Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet.

Die zuständige Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 04101 / 2020 um Hinweise, welche zur Aufklärung der Taten führen können.

