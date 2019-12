Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Geisingen: E-Bikes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 7:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Garage in Geisingen in der Straße "Holderburg" zwei E-Bikes. Die Garage war verriegelt und wurde offensichtlich aufgebrochen. Die E-Bikes der Marken "Xduro" und "Merida eOne Sixty" hatten einen Gesamtwert von circa 8.150 Euro. Der Täter nahm auch die Ladestationen mit. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar unter Tel. 07141 64378 0 entgegen.

