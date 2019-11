Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sicher durch den Mühlenkreis - Ein Präventionsprogramm der Polizei

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Oft ist es gar nicht so einfach, Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr beizubringen. Doch mit dem attraktiven Bühnenprogramm - Sicher durch den Mühlenkreis - gelingt es der Polizei seit nunmehr 18 Jahren die Kinder im Vorschulalter aller Kindergärten aus dem Mühlenkreis in ihren Bann zu ziehen.

Verkehrssicherheitsberater der Polizei und der Kinderliedersänger Rainer Niersmann vermitteln den Jüngsten in dem 75 Minuten dauernden Bühnenprogramm mit viel Musik und Spaß ernsthafte Themen.

Schwerpunkte bilden dabei das Tragen heller sowie reflektierender Kleidung und das Überqueren von Straßen sowie die Benutzung von Fahrradhelmen. So tritt ein als Postbote verkleideter Polizist auf, welcher mit seinem Fahrrad stürzt und sich dabei eine Beule zuzieht. Natürlich trug er keinen Helm. Da er nicht schnell fuhr, verlief der Unfall für ihn noch glimpflich. Ein weiteres Ziel ist die Vermittlung von vorschriftsmäßiger Sicherung und Benutzung von Rückhaltesystemen in Fahrzeugen.

Auf Einladung der Städte und Gemeinden unter der Beteiligung der Kreisverkehrswacht und den Volksbanken wird das Bühnenprogramm in diesem Jahr an folgenden Terminen aufgeführt:

Der Startschuss der Veranstaltungsreihe fällt am Montag, 18. November 2019. Ab 14.30 Uhr eröffnen die Präventionsspezialisten in der Begegnungsstätte in Stemwede-Wehdem die Aktionswochen. Weiter geht es am 19. November. Vormittags ist um 10.00 Uhr ein Auftritt im Theater im Park in Bad Oeynhausen. Nachmittags gibt es die Veranstaltung um 14.30 Uhr in der Ilexhalle der Gesamtschule Hüllhorst.

Auch am Mittwoch, den 20. November, gibt es zwei Auftritte. Zunächst um 10.00 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Porta Westfalica-Hausberge und am Nachmittag um 14.30 Uhr in der Weserland-Klinik Bad Hopfenberg in Petershagen.

Zum Abschluss der ersten Woche, am Donnerstag, den 21. November, gibt es um 10.00 Uhr noch eine Darbietung in der Stadthalle Lübbecke.

Die Folgewoche startet am Dienstag, 26. November, mit zwei Aufführungen im Mindener Stadttheater. Und zwar mit Vorstellungen um 10.00 Uhr und 14.30 Uhr.

Den Abschluss der Tour durch den Mühlenkreis bildet ein Auftritt am Mittwoch, 27. November, im Bürgerhaus von Espelkamp. Hier beginnt die Vorstellung um 10 Uhr.

Das Präventionsprogramm "Sicher durch den Mühlenkreis" richtet sich an die zukünftigen Schulkinder aller Kindergärten aus dem Kreisgebiet Minden-Lübbecke. Dies sind rund 3.000 Kinder aus 160 Einrichtungen. Auch in diesem Jahr nehmen wieder Kindergärten aus den Kreisen Herford und Diepholz (Niedersachsen) teil.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter minden-luebbecke.polizei.nrw

