POL-LB: Sindelfingen: alkoholisierte LKW-Lenker in Unfall verwickelt; BAB 8/Stuttgart: Unfallflucht

Sindelfingen: alkoholisierter LKW-Lenker in Unfall verwickelt

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheins endete die Fahrt eine 51-jährigen Sattelzuglenker am Dienstagmorgen in Sindelfingen. Der LKW-Fahrer war zunächst in der Wilhelm-Haspel-Straße unterwegs und bog dann in den Spechtweg ab. In der ersten eng verlaufenden Rechtskurve touchierte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel. Als er anschließend versuchte aus der Kurve heraus zu rangieren, stieß der Sattelzug gegen die Zugangstreppe eines Wohnhauses. Eine 38 Jahre alte Anwohnerin hatte den Unfall allerdings beobachtet und sprach den 51-jährigen LKW-Fahrer an. Hierbei bemerkte die Frau Atemalkoholgeruch. Als der der 51-Jährige seinen Sattelzug erneut starten wollte, hinderte die Anwohnerin ihn hierbei und alarmierte die Polizei. Zunächst ergriff der 51-Jährige die Flucht, konnte jedoch unweit der Unfallstelle durch eine fahndende Polizeistreife gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Die Weiterfahrt mit dem Sattelzug übernahm schließlich ein Ersatzfahrer der betreffenden Spedition. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt.

BAB 8/Stuttgart: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 08.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Flughafen/Messer ereignete. Ein noch unbekannter Sattelzuglenker war auf dem rechten Fahrstreifen der Parallelfahrbahn unterwegs, während ein 19-Jähriger mit seinem BMW die linke Spur befuhr. Aus noch unbekannter Ursache geriet der LKW auf die linke Spur, worauf der 19-Jährige nach links auswich. Dies führte dazu, dass er mit der Leitplanke kollidierte. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung München fort. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen des Unfalls.

