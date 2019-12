Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt auf der BAB 81 - Gemarkung Gärtringen; Vorfahrtsverletzung in Leonberg; Auffahrunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Rutesheim; Fahrradbesitzer in Böblingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

BAB 81 / Gärtringen: 57-Jähriger mutmaßlich unter Alkoholeinfluss unterwegs

Gegen 19.10 Uhr war ein 57 Jahre alter BMW-Lenker auf der BAB 81 in Richtung Singen unterwegs. Mit rund 60 km/h soll der 57-Jährige auf der Autobahn beide Fahrspuren benötigt und willkürlich gebremst haben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Nachdem der BMW-Lenker die Autobahn an der Anschlussstelle Gärtringen verlassen hatte, konnten Polizeibeamte anhand des Kennzeichens die Halteranschrift ermitteln und den vermeintlichen Fahrer ausfindig machen. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem sehr unkooperativen 57-Jährigen fest. Nachdem er keinen Atemalkoholtest durchführen wollte, musste er sich mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung einer Blutentnahme unterziehen. Auf führerscheinrechtliche Maßnahmen wurde vorerst verzichtet.

Leonberg: Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag gegen 15.45 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Ein 79 Jahre alter BMW-Fahrer war auf der Breslauer Straße unterwegs und wollte nach links auf die Berliner Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den von links, kommenden 27-Jährigen, der mit einem Seat auf der Berliner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 27-Jährige verletzt wurde. Der Seat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

BAB 8 / Rutesheim: Auffahrunfall

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 22.05 Uhr auf der BAB 8 von München kommend in Richtung Karlsruhe ereignete. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim lief ein 37-jähriger Kia-Lenker auf dem mittleren Fahrstreifen auf ein langsameres Fahrzeug auf. Um dieses zu überholen, scherte der Kia-Lenker auf den linken Fahrstreifen aus. Offenbar hatte er die Geschwindigkeit eines nachfolgenden 34-jährigen Audi-Lenker, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, falsch eingeschätzt. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte der Audi-Lenker einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und krachte in das Heck des Kia-Lenkers. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Böblingen: Versuchter Fahrraddiebstahl - Fahrradbesitzer gesucht

Auf frischer Tat ertappten mehrere Zeugen einen 75-Jährigen, der am Dienstag gegen 22.15 Uhr mutmaßlich ein Fahrrad im Wert von etwa 150 Euro stehlen wollte. Den aufmerksamen Zeugen war der Mann in der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße in Böblingen aufgefallen, als er im Bereich eines Fahrradabstellplatzes versuchte mithilfe eines Sägeblatts das Schloss eines Fahrrads zu öffnen. Einer der Zeugen sprach ihn daraufhin an. Auf Nachfrage, was er da mache, schaute er kurz hoch und gab vor, dass das Fahrrad ihm gehöre. Als der Zeuge ihn auf den dazugehörigen Fahrradschlüssel angesprochen hatte, reagierte er nicht und versuchte weiterhin das Schloss zu zersägen. Erst nachdem die Zeugen die Polizei alarmiert hatten, ließ der Tatverdächtige von dem halb durchtrennten Schloss ab und lief davon. Während zwei Zeugen die Verfolgung aufnahmen, konnten hinzugezogene Polizeibeamte den 75-Jährigen samt Sägeblatt in der Olgastraße antreffen und vorläufig festnehmen. Anschließend wurde er zum Polizeirevier Böblingen gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Um die genauen Eigentumsverhältnisse klären zu können, wird der rechtmäßige Besitzer des Fahrrads gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden. Bei dem sichergestellten Zweirad handelt es sich um ein lilafarbenes Damenrad der Marke KALKHOFF.

