Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind wird von Auto erfasst

Rodenbach (ots)

Ein 8-jähriger Junge ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in der Hauptstraße leicht verletzt worden.

Zeugen gaben an, dass der Schüler plötzlich losgerannt sei. Er überquerte die Straße in der Nähe der Einmündung Am Tränkwald, um an der gegenüberliegenden Bushaltestelle einen der Busse zu erreichen. Dabei übersah er das von links kommende Auto eines 51-Jährigen. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Kind wurde von dem Fahrzeug seitlich erfasst und zu Boden geschleudert.

Der 8-Jährige verletzte sich am Fuß und wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. |mhm

