Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Dienstag 23.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr in der Jahnstraße in Korntal sein Unwesen. Der Unbekannte schlug an einer Gaststätte ein Fenster ein und gelangte so ins Innere. Nachdem er anschließend die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsucht hatte, fiel ihm ein Kulturbeutel sowie zwei alkoholische Getränkeflaschen in die Hände. Im weiteren Verlauf hatte er die Gaststätte verlassen und die entwendeten Gegenstände auf dem angrenzenden Sportplatz zurückgelassen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell