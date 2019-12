Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: PKW zerkratzt; Böblingen: Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: PKW zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Leonberg zuschlug. Der Unbekannte zerkratzte beide Seiten eines Opel, der in der obersten Parkreihe, auf Höhe des Eingangs, abgestellt worden war. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen.

Böblingen: Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Leichte Verletzungen erlitt ein 62 Jahre alter Radfahrer, der am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Poststraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt wurde. Eine 68 Jahre alte VW-Lenkerin wollte von der Herrenberger Straße nach rechts in die Poststraße. Im Bereich der Abzweigung in die Poststraße befindet sich ein Fußgängerüberweg. Beim Abbiegen übersah die VW-Lenkerin den 62-Jährigen der den Überweg mit seinem Fahrrad befuhr vermutlich. Es kam zum Zusammenstoß und der Radler stürzte. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

