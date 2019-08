Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Entwendete Streetbuddy-Warnfigur aufgefunden

Wolfsburg (ots)

Bahrdorf, OT Altena, Kreisstraße 45 29./30.07.2019

Eine Sportlerin aus Bahrdorf entdeckte beim Walking die in der Nacht zum 30. Juli in Altena bei Bahrdorf gestohlene Verkehrsfigur (wir berichteten). Die Bahrdorferin hatte zuvor den Fahndungsaufruf in den Medien gelesen und war sich gleich sicher, dass es sich bei der aufgefundenen Figur um den Streetbuddy handelte.

Am Samstagmittag hatte sich die Zeugin bei der Polizei in Helmstedt gemeldet und den Fund an einem kleinen Waldstück in der Feldmark bei Bahrdorf mitgeteilt. Nun kann die auffällige grüne Figur an der Kreisstraße 45 in Altena wieder ihre Wirkung für mehr Verkehrssicherheit für Kinder entfalten, freute sich Frank Kuwert-Behrenz als Leiter der zuständigen Polizeistation Velpke.

