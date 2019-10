Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kerze sorgt für Wohnungsbrand

Baden-Baden (ots)

Ein Feuer in einer Wohnung in der Lichtentaler Straße rief am frühen Montag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Gegen 0:25 Uhr meldeten Anwohner den Alarm eines Feuermelders in einer Wohnung des Nachbarn. Hinzugerufene Wehrleute konnten den Brand, nach dem Öffnen der Wohnungstüre, vollständig Löschen. Auslöser war aktuellen Erkenntnissen zufolge eine vergessene Kerze. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung, wodurch die Flammen ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. /ma

