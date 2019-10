Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - An Dachvorsprung hängengeblieben, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Laufe der vergangenen Woche verursachte ein noch unbekannter Lastwagenfahrer einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Freitag dem 11. und Freitag dem 18. Oktober kam es offenbar zu dem Zusammenstoß mit dem in 3,5 Meter Höhe gelegenen Edelstahlgestänge des Dachvorstoßes eines Anwesens in der Hauptstraße. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 an die ermittelnden Beamten zu wenden. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell