Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - In Streit geraten und Polizisten angegriffen

Hügelsheim (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein familiärer Streit am frühen Montagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Ortsmitte von Hügelsheim geführt. Im Zuge der Sachverhaltsklärung sprachen die gegen 4:40 Uhr um Hilfe gebetenen Beamten des Polizeireviers Rastatt einen Platzverweis gegen einen Mann aus. Nachdem er den Verweis zunächst befolgte, kehrte der Mann zunehmend aufbrausend und renitent zurück. Unter anderem versuchte er eine Polizistin beim Einsteigen in ein Streifenfahrzeug zu hindern. Als er dann überdies die Autotür des Streifenwagens gegen die Beamtin drückte, wurde er kurzerhand in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf eine Polizeibeamtin ermittelt. /ar

