Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Aggressiver Gast

Forbach (ots)

Offenbar verleitete das dringende Bedürfnis nach ein paar Drinks einen noch unbekannten Mann am Montagabend in der Schifferstraße dazu, einen Gastwirt nicht nur mit diversen Beleidigungen zu beschimpfen, sondern diesen auch massiv zu bedrohen. Der Unbekannte bat gegen 21.20 Uhr auf aggressive Weise um Einlass in ein dortiges Gasthaus, was ihm der Wirt verwehrte, da er bereits geschlossen hatte. Nach diesem Hinweis versuchte der auf Mitte Zwanzig geschätzte Mann den Wirt zu schlagen und bedrohte ihn massiv. Dem Gasthausbetreiber gelang es zwar, die Angriffe abzuwehren, jedoch gelang auch dem Angreifer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Flucht. Diese sind nun auf der Suche nach einem etwa 180 Zentimeter großen und sportlichen jungen Mann mit kurzen Haaren. Er soll eine dunkle Jacke mit weißen Ärmeln getragen haben. Hinweise werden an die Telefonnummer 07225 9887-0 erbeten.

/ya

