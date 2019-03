Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Auf die Straße gestürzt

Oppenau (ots)

Möglicherweise führte der unzureichende Sicherungsaufbau eines Anhängers am Montagnachmittag in der Hauptstraße dazu, dass ein Mann gegen 16.25 Uhr beim Feiern von der Ladefläche stürzte und sich hierbei verletzte. Er musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

