Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verräterisch geschwitzt

Achern (ots)

Unter anderem mit einem verräterischen Schweißausbruch machte ein Mittdreißiger am frühen Dienstag an einer Tankstelle `Am Achernsee` auf sich aufmerksam. Der mögliche Grund der sichtlichen Nervosität des Mercedes Fahrers beim Eintreffen der Beamten offenbarte sich diesen nur wenig später. Der 36 Jahre alte Mann hatte den Wagen nicht nur ohne den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sondern offenbar auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert. Doch dem nicht genug, bei einer Nachschau im Wagen entdeckten die Ordnungshüter Amphetamin im Benz des Mannes, seine Beifahrerin hatte Marihuana bei sich. Beide erwarten nun Anzeigen. /ma

