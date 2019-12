Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Riet: Unbekannte versuchen Zigarettenautomat zu stehlen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 1:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter in der Ludwigsburger Straße in Vaihingen/Enz-Riet, einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu hebeln. Daneben stand ein Pkw mit Pforzheimer Kennzeichen, in den der Automat vermutlich hätte verladen werden sollen. Durch die verursachten Geräusche wurde ein Zeuge aufmerksam, der die Polizei verständigte. Als er daraufhin die Täter ansprach flüchteten sie mit dem Auto und hinterließen an dem Automaten mehrere hundert Euro Sachschaden. Wie sich später herausstellte, waren die angebrachten Kennzeichen am vergangenen Wochenende im Bereich Pforzheim gestohlen worden. Einer der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180cm groß und schlank und trug zur Tatzeit einen Oberlippenbart. Er war dunkel bekleidet mit einer Kapuzen-Stoffjacke. Der andere Täter soll im gleichen Alter, von ähnlicher Statur aber etwas kleiner sein. Er trug eine glänzende dunkle Jacke. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell