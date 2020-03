Polizei Wuppertal

POL-W: W - Großeinsatz der Polizei am Eiland

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 12.03.2020, um 08.47 Uhr, ging bei der Feuerwehr eine telefonische Drohung gegen das Amts- und das Landgericht Wuppertal in der Straße Eiland ein. Sie informierte die Polizei, die unverzüglich alle nötigen Maßnahmen in die Wege leitete. Innerhalb kurzer Zeit wurden beide Gebäude komplett geräumt. Zudem wurde der Bereich um die Gerichte für den Verkehr und für Fußgänger weiträumig abgesperrt. Im Rahmen des Einsatzes wurden Spürhunde im Gebäude eingesetzt, jedoch ohne einen verdächtigen Gegenstand festzustellen. Gegen 14:45 Uhr war der Einsatz vor Ort weitestgehend beendet und die Sperrungen konnten aufgehoben werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dieser Straftat werden von der Kriminalpolizei fortgeführt, um den Urheber der Bedrohung zu ermitteln. (jb)

