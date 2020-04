Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; A 27; Gemarkung Hagen im Bremischen Betrunkener hat Reifenplatzer auf Autobahn

Cuxhaven (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06 Uhr befuhr ein 31-jähriger Bremerhavener mit seinem Hyundai die Autobahn in Richtung Bremen. In Höhe des Autobahnparkplatzes Hagen platzte im ein altersschwacher Hinterreifen. Der PKW schleuderte deshalb erst nach links und dann nach rechts gegen die Schutzplanken. Schließlich kam das Auto entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird über 5.000 Euro betragen. Verletzt wurde der Fahrer nicht.

Da er aber eine deutlich Alkoholfahne hatte, musste er zum Arzt, der ihm eine Blutprobe entnahm

